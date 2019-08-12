المتظاهرون يغزون مطار هونغ كونغ والسلطات تعلق الرحلات الجوية

ونسب مسئولو المطار سبب عمليات الإلغاء، التي تمت اعتبارا من الساعة 16:00 ت.م. (08:00 ت.ج.) من الإثنين، إلى قيام "حشد كبير من المتظاهرين بمنع الركاب من تسجيل إجراءات الوصول" وبـ"وقف" الخدمة.

وقال المتحدث باسم مجلس شؤون هونغ كونغ وماكاو يانغ غوانغ في مؤتمر صحافي في بكين "استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد".



ورأى المتحدث أن في ذلك "تخطٍ عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ".

وجاء تصريح يانغ بعد يوم من تحدي آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحذيرات السلطات مع نزولهم إلى شوارع المدينة للأسبوع العاشر على التوالي.

وأطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع الأحد على المتظاهرين بعد رفض مطلبهم في الحصول على تصريح للقيام بمسيرة.

