تدمير رتل لـ'داعش' بقصف جوي غربي الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، الاثنين، بتدمير رتل لتنظيم "داعش" مكون من أربع عجلات ومقتل مستقلي تلك العجلات بقصف جوي غربي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طيران الجيش قصف رتلاً لداعش مكوناً من أربع عجلات كان يروم مهاجمة القوات الأمنية المتمركزة في منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات استخباراتية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف العجلات ورصد حركتها دون وقوع أية إصابات في صفوف القوات الأمنية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات استخباراتية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف العجلات ورصد حركتها دون وقوع أية إصابات في صفوف القوات الأمنية".
وتابع، أن "طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية في المناطق الصحراوية لإحباط أي محاولة تعرض للقطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا".
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