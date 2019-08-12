القيود الأمنية تحول دون احتفالات عيد الأضحى في الهند

وكانت السلطات قد فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالمنطقة، بعد أن سحبت نيودلهي الوضح الخاص بكشمير منذ أسبوع، مما جدد التوترات مع باكستان، التي طالما اعتبرت كشمير جزءاً من أراضيها.

ولم يتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى في مدينة سريناغار، الخاضعة لحظر التجوال.



وقالت الشرطة الهندية، إنه "تم منع التجمعات الكبيرة لمنع تنظيم مظاهرات مناهضة للهند".

واوضح رئيس الشرطة ديبلاغ سينغ هاتفياً: "أقيمت صلاة العيد بصورة سلمية في المناطق المحلية والمساجد في سريناغار. كما أقيمت الصلوات في الآلاف من المساجد في وادي كشمير ومنطقة جامو".

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وجرى إعادة فرض قيود مشددة صباح اليوم عقب أن تم تخفيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأرجعت الحكومة قرار إعادة فرض القيود لاندلاع اشتباكات متفرقة في سريناغار، ولكنها نفت التقارير التي تفيد بوقوع مظاهرات واسعة النطاق.



ومازال قادة سياسيون كبار وناشطون في كشمير قيد الاحتجاز.

ويذكر أن الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير يواجه حركة انفصالية عنيفة يقودها قادة انفصاليون وجماعات مسلحة ضد حكم نيودلهي منذ الثمانينيات.

