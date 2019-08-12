الطفل حسين يخطف الانظار في مباراة العراق واليمن

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2019-08-12 | 11:31
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خطف المشجع العراقي الصغير، الطفل حسين، الانظار في مباراة المنتخب الوطني امام نظيره اليمني، امس الاحد، ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا.
ونظراً لحب حسين لمنتخب بلاده، طالب العديد من الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل، بان يقوم الاتحاد العراقي لكرة القدم بتكريمه ومنحه فرصة لالتقاط صورة تذكارية مع لاعبي اسود الرافدين.
وبالفعل تحرك الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل هذا الموضوع، حيث من المؤمل ان يلتقط صورة مع اللاعبين وكذلك الحصول على قميص اسود الرافدين قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا امام البحرين.
يذكر أن المنتخب الوطني بلغ نهائي بطولة غرب آسيا، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، ليضرب موعداً مع متصدر المجموعة الثانية البحرين في النهائي يوم الاربعاء المقبل.
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