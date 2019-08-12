الطفل حسين يخطف الانظار في مباراة العراق واليمن

حسين حرص على التواجد في مدرجات ملعب كربلاء الدولي منذ اليوم الاول من البطولة، حتى اصطادته عدسات الكاميرا ليلة امس، ليكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعاطفوا معه بشكل كبير.

ونظراً لحب حسين لمنتخب بلاده، طالب العديد من الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل، بان يقوم الاتحاد العراقي لكرة القدم بتكريمه ومنحه فرصة لالتقاط صورة تذكارية مع لاعبي اسود الرافدين.



وبالفعل تحرك الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل هذا الموضوع، حيث من المؤمل ان يلتقط صورة مع اللاعبين وكذلك الحصول على قميص اسود الرافدين قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا امام البحرين.

يذكر أن المنتخب الوطني بلغ نهائي بطولة غرب آسيا، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، ليضرب موعداً مع متصدر المجموعة الثانية البحرين في النهائي يوم الاربعاء المقبل.