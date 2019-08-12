مقتل جنديين في انفجار لغم شرقي النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جنديان نيجريان وأصيب ٥ آخرون بجروح، بعد انفجار سيارة بمدينة ديفا جنوب شرقي النيجر، إثر مرورها فوق لغم أرضي زرعه مجهولون على طريق رئيسي.

وبدأ الجيش النيجري عملية تمشيط لتعقب منفذي العملية، الذين اعتبرتهم مصادر أمنية "إرهابيين". وتزايدت هجمات الجماعات المسلحة في شرق وجنوب النيجر في الأشهر الماضية، مخلفة مئات القتلى والجرحى. ودعا رئيس النيجر محمدو إسوفو قبل أسابيع إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

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