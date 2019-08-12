بكين: "مؤشرات إرهاب" في مظاهرات هونج كونج

نددت الصين، الإثنين، بالمتظاهرين المتطرفين في هونج كونج الذين قاموا برمي زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت بأن في ذلك مؤشرات على "إرهاب".

وقال المتحدث باسم مجلس شؤون هونج كونج وماكاو يانج غوانج في مؤتمر صحفي في بكين "استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونج مرارا أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساسا جريمة عنيفة وخطيرة، لكن يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد"، مضيفا أن هذا "تخطٍ عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ".

وكانت شرطة هونج كونج قد أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في اشتباكات جديدة وقعت مع محتجين الإثنين الماضي في الوقت الذي أثار فيه إضراب عام حالة من الفوضى في المدينة، وشل حركة النقل وسبب جمودا غير مسبوق معظم النهار.

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ومع استئناف عمل بعض خدمات القطارات والحافلات، انتشر عشرات الآلاف من المتظاهرين في أرجاء مقاطعات عدة وتحولت الاحتجاجات من جديد إلى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

ويشهد المركز المالي الآسيوي الذي تسيطر عليه الصين احتجاجات مستمرة منذ أشهر على مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم أشخاص لمحاكمتهم في الصين وتطورت إلى رد فعل عنيف أوسع ضد الحكومة.

وقالت السلطات إن 420 شخصا اعتقلوا بسبب الاحتجاجات منذ التاسع من يونيو/حزيران، بينما أطلقت الشرطة ألف عبوة غاز مسيل للدموع ونحو 160 رصاصة مطاطية.

وتشهد هونج كونج، الواقعة جنوب الصين التي تعد مركزا ماليا دوليا، أسوأ أزمة سياسية منذ أن أعادتها لندن إلى بكين في 1997.