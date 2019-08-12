تركي آل الشيخ يعد باكتشاف المواهب العربية في ألميريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك ألميريا الإسباني، باكتشاف المواهب العربية في ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق واعتماد مشروع الأكاديمية فسوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق".

وأضاف: "سوف ندرب تلك المواهب ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونوا نجوم المستقبل، وعلى شباب البلدان المذكورة أن يكونوا مستعدين لمستقبل مشرق في كرة القدم".

وأتم: "بناء فريق ليس بالسهل ونتمنى من الله التوفيق، حيث يجب إنهاء الصفقات في 6 أيام".

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وكان تركي آل الشيخ استحوذ على ملكية نادي ألميريا في تجربة استثمارية جديدة خارج البلدان العربية.

وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ في مجال الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز المصري العام الماضي، والذي صنع له فريقا قويا تمكن من مقارعة كبار الدوري المصري، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، بفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.

ويُعد فريق ألميريا أحد أقدم الفرق الإسبانية؛ حيث تأسس عام 1989 ويلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية.

وسبق لألميريا أن ظهر من قبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني وذلك خلال 6 مواسم، وكان أفضل ظهور له موسم 2007-2008 باحتلال المركز التاسع.