تعليق الرحلات من مطار هونغ كونغ

ألغت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الإثنين جميع الرحلات الجوية المقرر انطلاقها من أراضيها، بعدما احتل آلاف المتظاهرين صالة مطار هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ونسب مسئولو المطار سبب عمليات الإلغاء، التي تمت اعتبارا من الساعة 16:00 ت.م. (08:00 ت.ج.) من الإثنين، إلى قيام "حشد كبير من المتظاهرين بمنع الركاب من تسجيل إجراءات الوصول" وبـ"وقف" الخدمة.