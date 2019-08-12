استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، الأحد، فلسطينياً على أطراف شمال قطاع غزة، بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الأضحى لدى المسلمين.
وقالت مصادر فلسطينية، إن "مسعفين انتشلوا جثة شاب استشهد متأثراً برصاص الجيش الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.
فيما زعم الجيش الإسرائيلي، أن "فلسطينياً مسلحاَ استهدف قواته المرابطة خلف السياج الفاصل بإطلاق نار".
وذكر الجيش، أنه استهدف مواقع رصد لحركة حماس في محيط منطقة الحادث.
وصباح اليوم أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في مخيمات العودة الخمسة على أطراف شرق قطاع غزة.
وأكد رئيس هيئة مسيرات العودة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في خطبة عيد الأضحى، على "الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل بما في ذلك مسيرات العودة وكسر الحصار".
واستشهد أكثر من 300 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة، التي انطلقت في 30 مارس(آذار) 2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
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