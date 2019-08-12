وزير النفط الكويتي: ملتزمون بالكامل بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام

أكّد وزير ​النفط​ ​الكويت​ي ​خالد الفاضل​، أنّ "بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ الاتفاق بين الدول المُصدرة للنفط، على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام"، لافتًا إلى أنّ "بلاده خفّضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج وصل إلى حوالي 160 في المئة في تموز الماضي"، مبيّنًا أنّ "هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي، الّذي شكّل ضغطًا نزوليًّا على الأسعار، وانّ الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، ممّا سيساهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجيًّا".

وكانت قد اتّفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و​روسيا​ ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من أوّل كانون الثاني لمدّة ستة أشهر، في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.