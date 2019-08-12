وفاة 5 أطفال في حريق بدار رعاية في ولاية بنسلفانيا الأميركية

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية بـ"مقتل خمسة أطفال في حريق اندلع بمنزل يُستخدَم كدار رعاية في مدينة إري في ولاية ​بنسلفانيا​ الأميركية"، لافتةً إلى أنّ "صبيين فرّا من دار الرعاية عبر نافذة واستغاثا بالجيران".

من جهته، أوضح مدير خدمة الإطفاء في إري جاي سانتوني، أنّ "نحو ثمانية أشخاص حوصروا وسط النيران بينهم الأطفال الخمسة". وأبلغ سانتوني وسائل الإعلام المحلية أنّ "زيادة أحمال ​الكهرباء​ في غرفة المعيشة في الطابق الأول قد تكون سبب الحريق".

ولا تزال السلطات تحقّق في سبب الحادثة.