ارتفاع عدد قتلى الإعصار "ليكيما" في شرق الصين إلى 44

كشفت بيانات مكاتب الطوارئ الإقليمية في ​الصين​ أنّ "عدد قتلى ال​إعصار​ "ليكيما" في شرق الصين ارتفع إلى 44"، مع استمرار تحرّك العاصفة على الساحل متسبّبةً بخسائر بمليارات الدولارات وتعطّل حركة السفر.

وكان قد وصل الإعصار "ليكيما" إلى اليابسة في إقليم تشجيانغ في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 187 كيلومترًا في الساعة. وتحرّك مركز الإعصار بعد ذلك شمالا عبر شاندونغ وقبالة الساحل.

وسقط عدد كبير من القتلى السابقين بعد انهيار سدّ طبيعي في تشجيانغ بسبب ​الأمطار​ الغزيرة. ولفت مكتب إدارة الطوارئ في شاندونغ إلى أنّه "تمّ إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في الإقليم، إضافة إلى إجلاء نحو مليون آخرين في وقت سابق في ​شنغهاي​ وتشجيانغ وجيانغسو".