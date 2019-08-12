أسامة سعد استقبل المهنئين بعيد الأضحى

لمناسبة ​عيد الأضحى​، استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه المهنئين بالعيد. كما تلقى سعد سلسلة من اتصالات التهنئة، ومن بين المتصلين: فخامة الرئيس ​إميل لحود​، رئيس ​مؤسسة عامل​ الدكتور ​كامل مهنا​، رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، والقاضي ماهر الزين.

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