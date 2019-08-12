وفد من حزب الله هنأ الفعاليات الصيداوية بالأضحى

جال وفد من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ على الفعاليات الصيداوية مقدما التهاني بمناسبة ​عيد الاضحى​ المبارك. وشملت الجولة الشيخ ​عفيف النابلسي​، مفتي صيدا الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​، مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، رئيس مجلس أمناء ​تجمع العلماء المسلمين​ في ​لبنان​ القاضي الشيخ أحمد الزين، ورئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ وإمام مسجد الغفران ​الشيخ حسام العيلاني​. كما زار الوفد امين عام ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​، ورئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ وأمين عام ​تيار الفجر​ الحاج عبد الله الترياقي.

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