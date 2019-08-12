جعجع استنكر ممارسات الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينيين بحرم الاقصى

استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسات ​الجيش الإسرائيلي​ بحق ​الفلسطينيين​ العزّل، مدينا بشدة "اعتداء هذا الجيش على المصلين في حرم ​المسجد الأقصى​ في ​عيد الأضحى​".وطالب بـ"تحرّك دولي وعربي سريع من أجل إبقاء فرصة أمل لسلام يعطي كل ذي حق وحقه".

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