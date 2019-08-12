قبيسي تمنى ان يعم الامن والسلام على مساحة العالم العربي

تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ خلال استقباله وفد من رعية كنيسة سيدة الانتقال في ​النبطية​ أن "يعم الامن والسلام على مساحة ​العالم العربي​ عامة و ​لبنان​ خاصة"، معتبراً ان "لهذا العيد خاصية وخاصة بعد ان انجاز ​الموازنة​ وعودة الحكومة الى القيام بمهامها بعد مبادرة الرئيس ​نبيه بري​ التي جمعت اوصال الوطن واوقفت ابواق الفتنة التي كانت تحاك لهذا الوطن و اخرجت لبنان من بعض الاحداث الداخلية التي تقوض الاستقرار والسلم الاهلي وتضيع هيبة ​الدولة​ و تمكن قادة هذا الوطن من انهاء مشكلة حدثت في احد المناطق بإجتماع حصل في ​القصر الجمهوري​ مما ترك ارتياح عام على الساحة اللبنانية بأن لبنان انتقل الى واقع افضل فالتحدي الاقتصادي بحاجة الى وحدة موقف سياسي والعقوبات التي تفرض بحاجة الى استقرار داخلي وكل ما اريد للبنان من خلافات داخلية لا تواجه الا بالوحدة الداخلية الوطنية فعلى كل مخلص في لبنان ان يعمل للوحدة الوطنية الداخلية لكي يقفل ابواب الفتن امام المتأمرين بتمسك اهلنا بخط ونهج ​المقاومة​ والتنمية متمنياً ان تكتمل فرحة العيد بحفظ مؤسسات الدولة واعادة بناؤها بشكل كامل".

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