شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المرأة بحزب الحرية تزور دار مسنين للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت ابتسام حسين، أمينة المرأة بالفيوم، أن أمانة المرأة بالحزب سوف تواصل زياراتها لعدد من الاطفال اليتامى والمسنين خلال المرحلة القادمة بمختلف المحافظات من خلال التواصل مع أمانات المرأة بمختلف المحافظات، لمساندة ودعم جهود الدولة فى الاهتمام بهذه المؤسسات. Advertisements وأشادت أمانة المرأة برعاية المسئولين للدار بالنزلاء، معلنة أنه تم التنسيق مع إدارة الدار في إقامة فعاليات مختلفة والمشاركة فى الاحتفالات الخاصة بهم على مدار العام، وشارك في الزيارة الأمناء المساعدين لأمانة المرأة وأعضائها.

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