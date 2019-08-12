يوم عيد الأضحى.. سكان مناطق بالدار البيضاء يستيقظون على انقطاع الماء

استيقظ سكان حي بنجدية، صباح اليوم الإثنين، يوم عيد الفطر، على انقطاع في الماء، ما أشعل غضبهم، وأربك الاحتفالات بيوم العيد.

وفي حديثهم لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، قال سكان في حي بنجدية بالعاصمة الاقتصادية، إن انقطاع الماء الصالح للشرب بدأ منذ ظهر أمس الأحد، دون أي إخبار من طرف الشرطة المختصة، في الوقت الذي حاول فيه عدد من سكان الحي الاتصال بشركة توزيع الماء والكهرباء من أجل استجلاء سبب الانقطاع، وتلقوا وعودا بعودة صبيب المياه منصف ليلة أمس، غير أن الوعود لم تتحقق.

وفي اتصال “اليوم 24″، اليوم الإثنين، بمصالح الشكايات بشركة “ليديك”، أكدت الشركة انقطاع الماء الصالح للشرب بحي بنجدية، مؤكدة أن الانقطاع في الحقيقة شمل كل المناطق المحيطة بالحي، ليتمد على مدى مساحة واسعة من العاصمة الاقتصادية.

وتقول الشركة، أنها اضطرت أمس لقطع المياه الصالحة للشرب من أجل التدخل لإصلاح عطل في الحي، مؤكدة أنها أرسلت صباح اليوم الإثنين، ثلاثة أطقم لمحاولة التدخل وإعادة الماء الصالح للشرب في المنطقة.

ويتساءل الساكنة كيف يمكنهم ذبح أضاحيهم في يوم العيد دون التوفر على المياه، خصوصا وأنه ولم يتم إشعارهم من قبل لتخزين المياه أو شرائها استعدادا ليوم الانقطاع، مستنكرين قطع الماء الصالح للشرب في يوم العيد.