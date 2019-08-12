ابراهيم كمال…مؤسس الشبيبة الإسلامية يفارق الحياة يوم عيد الأضحى

يوم عيد الأضحى، أعلن حزب النهضة والفضيلة، وفاة مرشده الروحي ابراهيم كمال، بمدينة الدار البيضاء.
وكانت مصادر مقربة من كمال قد أكدت، أمس الأحد، تدهور وضعه الصحي، قبل الإعلان اليوم الإثنين، عن وفاة أحد مؤسسي الشبيبة الإسلامية.
يشار إلى أن كمال، من مواليد مدينة الدار البيضاء، كان من أبرز وجوه الشبيبة الإسلامية إلى جانب عبد المريم مطيع، وبرأته المحكمة من اغتيال عمر بنجلون سنة 1980.
ونعى حزب النهضة والفضيلة مرشده ابراهيم كمال اليوم الإثنين، واصفا إياه بـ”المرشد الروحي” و”أحد رجالات الحركة الإسلامية المغربية الأم”.
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