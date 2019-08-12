يحظى عيد الأضحى بمكانة خاصة لدى المسلمين عبر العالم، ترافقه عادات خاصة و”غريبة” تختلف من دولة لأخرى، حسب اختلاف المعتقدات. في الفيديو التالي، نستعرض لكم عددا من العادات الغريبة المنتشرة في دول إسلامية:

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كانت هذه تفاصيل خبر صراع الأكباش وتكحيل عينيها وتلطيخ الحائط بالدم.. أغرب عادات عيد الأضحى في دول مختلفة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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