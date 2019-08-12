في أول أيام التشريق.. ضيوف الرحمان يرمون الجمرات في منى

يواصل أزيد من مليوني حاج، اليوم الاثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى أداء نسك رمي الجمرات بمشعر منى، حيث استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم، على صعيد منى، أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
ويقوم ضيوف الرحمن في هذا اليوم برمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى، ثم جمرة العقبة بعد أن رموا أمس الأحد، جمرة العقبة الكبرى.
ورمى ضيوف الرحمن، يوم أمس الأحد، جمرة العقبة (وتسمى الجمرة الكبرى وهي أقرب الجمرات إلى مكة)، وذلك بسبع حصيات، واحدة تلو الأخرى، مع التكبير عند الرمي..
ويشار إلى أن أيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات.
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