طقس يوم العيد.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والوسط وداخل المملكة، وكذا تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح و الليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى.

وأوردت مديرية الأرصاد الجوية أن سحبا غير مستقرة ستظهر خلال يوم الإثنين، حيث ستكون محملة بقطرات متفرقة أو بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة بالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و25 درجة بسهول تادلة، داخل شياضمة وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة في الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة في باقي مناطق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 31 و36 درجة بالشرق، السايس، الواجهة المتوسطية، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بسهول تادلة، الرحامنة، سوس، داخل شياضمة، السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المملكة، وستكون ما بين 41 و45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.