شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي: الانتقالي الجنوبي رقم صعب ومن المستحيل تجاوزه والان مع التفاصيل

أكد الإعلامي ياسر اليافعي أن المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت انه رقم صعب من الاستحالة تجاوزه.

وتابع اليافعي: "الأمور طيبة والحوار مطلوب بعد الاعتراف الواضح والصريح من الاقليم والعالم بقوة المجلس الانتقالي وقدرته على فرض الأمر الواقع في أي وقت يشاء"

وأضاف: كل الحكاية ان هناك سيناريو يتم تنفيذه لإنهاء الحرب في اليمن وإيجاد معادلة سياسية جديدة واثبت المجلس الانتقالي انه رقم صعب من الاستحالة تجاوزه .

واختتم تصريحه بالقول: كما اثبتت الاحداث ان الشرعية الطرف الاضعف على الاطلاق، وليس كذا وبس والاكثر غباء .