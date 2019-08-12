شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي: الانتقالي الجنوبي رقم صعب ومن المستحيل تجاوزه والان مع التفاصيل
أكد الإعلامي ياسر اليافعي أن المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت انه رقم صعب من الاستحالة تجاوزه.
وتابع اليافعي: "الأمور طيبة والحوار مطلوب بعد الاعتراف الواضح والصريح من الاقليم والعالم بقوة المجلس الانتقالي وقدرته على فرض الأمر الواقع في أي وقت يشاء"
وأضاف: كل الحكاية ان هناك سيناريو يتم تنفيذه لإنهاء الحرب في اليمن وإيجاد معادلة سياسية جديدة واثبت المجلس الانتقالي انه رقم صعب من الاستحالة تجاوزه .
واختتم تصريحه بالقول: كما اثبتت الاحداث ان الشرعية الطرف الاضعف على الاطلاق، وليس كذا وبس والاكثر غباء .
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