شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: عملية تصفية شقيق زعيم المليشيا ستخلق آثارا عميقة في البيت الحوثي والان مع التفاصيل

رجح مصدر مقرب من جماعة الحوثي، أن يكون مقتل ابراهيم الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، ضمن تصفيات داخلية.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص إلى "اليمن العربي" أن عملية قتل الحوثي إبراهيم ستخلق آثارا عميقة في البيت الحوثي.

وأضاف: هذا شقيق زعيمها ونجل مؤسسها الروحي يُقتل، والثقة تصبح ضعيفة فيما بين القيادات الحوثية عموماً.

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وتابع: علينا أن نتصور كيف سيؤثر الأمر على أشقاء آخرين، كيحيى الحوثي، وقيادات أمثال محمد علي الحوثي وكلها ستبدأ مرحلة القلق الحقيقي بشأن مصيرها إن لم يكن عبدالملك الحوثي نفسه، سوف يشعر بالخطر نتيجة هذا التطور.

ولفت إلى أن هذه القيادات بدأت بالفعل بتشديد الإجراءات الأمنية على تحركاتها، إلا أنها لا تعرف من أين سيأتيها الموت حين تكون التصفيات من الداخل.

يشار إلى أن إبراهيم الحوثي قتل مع تسعة من مرافقيه بينهم نسبه ابن البدر، الأسبوع الماضي، في عملية لاتزال كثير من تفاصيلها غامضة حتى لحظة كتابة الخبر.