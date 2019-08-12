شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. حملة اعتقالات واسعة ضد مناصري المعارضة والان مع التفاصيل

بدأت السلطات الإيرانية خلال الأيام الماضية حملة من الاعتقالات الواسعة وأصدرت أحكام وصفت بـ”الثقيلة” على نساء إيرانيات من المؤيدات للمعارضة الإيرانية في الخارج.

وقال موقع “إيران بلا أقنعة” الإخباري إن الحملات تدل على الخوف الذي ينتاب النظام من انتفاضة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتظهر أن الأنظمة القمعية لا تستطيع منع الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة الناس الذين باتوا ضائقين ذرعاً من الفقر والبطالة وأعمال القمع والتنكيل.

ووفق الموقع اعتقلت أجهزة الأمن الإيراني زهراء أكبري نجاد درجه زوجة السجين السياسي أبوالقاسم فولاوند بعد مرور 48 ساعة من اعتقالها في وقت سابق.

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وذكرت منظمات حقوقية أن النظام الإيراني احتجز خلال الشهر الماضي، عدداً من عائلات السجناء السياسيين (الحاليين والمفرج عنهم) ونقلهم إلى عنبر 209 بسجن “إيفين”.

وطالت حملة الاعتقالات عوائل وأنصار مجاهدي منظمة خلق الإيرانية في طهران ومدن مختلفة الذين شاركوا في تجمعات المقاومة بمخيم أسرف 3 في ألبانيا.

ورصدت جهات حقوقية إصدار أحكام بالحبس 55 عاماً على ثلاث ناشطات لحقوق المرأة في سجن “قرجك بورامين” وتم تبليغ الحكم الصادر عن محكمة طهران الثورية إلى السجينات الثلاث دون تواجد محاميهن وأصدرت الشعبة الـ 28 من محكمة الثورة أحكاماً على سجينات بالحبس التنفيذي لمدة 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد الأمن الوطني وبالحبس التنفيذي لمدة سنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام وكذلك بالحبس التنفيذي لمدة 10 سنوات بتهمة التشجيع وتوفير ما وصفته بمستلزمات الفساد والفحشاء.