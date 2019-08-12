ظريف: القوات الاجنبية في الخليج مهزومة مسبقاً وتمهد لزعزعة أمن المنطقة

اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، القوات الاجنبية المتواجدة في الخليج العربي مهزومة مسبقاً وتمهد لزعزعة أمن المنطقة، مبيناً ان أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.
واشار ظريف إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على "تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين"، مشددا على ضرورة "مواصلة الحوار بين قطر وإيران فيما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية".
بدوره، شدّد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، على "دور قطر وإيران في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا ضرورة "تعزيز التعاون المشترك مع طهران لتعزيز عنصر الحوار لأجل حل مشاكل المنطقة".
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مساء أمس الأحد، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.
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