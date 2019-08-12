نائب يصدر بياناً وينشر وثائق بشأن جثث 'مختطفين لم تُسلم إلى ذويهم'

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أصدر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الاثنين، بياناُ بشأن جثث قال إنها تعود لـ"مختطفين" معظمهم من المناطق المحررة تم دفنها "دون تسليهما" إلى ذويهم.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جثثاً تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم".
وتساءل الجبوري قائلاً: "أين دور الحكومة في تسليم الجثث وهم بعضهم أطفال ونساء ومعظمهم رجال إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان".
وتابع: "أي ظلم نعيش فيه وأي فوضى، ولماذا لم يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولة في الطب العدلي في الحلة حتى يأتي ذوو المفقودين للتعرف على الجثث ولا يتم الإعلان عن الجثث من قبل هذه المنظمة الا بعد دفنهم".
وتساءل الجبوري قائلاً: "أين دور الحكومة في تسليم الجثث وهم بعضهم أطفال ونساء ومعظمهم رجال إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان".
وتابع: "أي ظلم نعيش فيه وأي فوضى، ولماذا لم يتم الإعلان عن وجود جثث مجهولة في الطب العدلي في الحلة حتى يأتي ذوو المفقودين للتعرف على الجثث ولا يتم الإعلان عن الجثث من قبل هذه المنظمة الا بعد دفنهم".
وأدناه وثائق وردت من مكتب النائب أحمد الجبوري:
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