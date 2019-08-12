نائب: كردستان تمنع دخول المواطنين الا بعد استحصال 10 آلاف من كل شخص

اعتبر النائب عن سائرون جواد الموسوي، الاثنين، قيام حكومة كردستان باستحصال مبلغ 10 آلاف دينار من المواطنين الراغبين بزيارة الإقليم و"إجبارهم" على البقاء مدة لا تزيد عن الشهر "مخالفة" دستورية، داعياً رئيسي الجمهورية والوزراء إلى إلغاء ذلك أو التوجيه بـ"المعاملة بالمثل".
ودعا الموسوي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "حماية الدستور الذي أقسموا على حماية مواده في بداية استلامهم لمهامهم الحكومية".
وأضاف الموسوي: "لذلك وجب عليهم اما أن يقوموا بإلغاء هذه الممارسة غير الدستورية أو الإيعاز للسلطات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية الحكومية معاملة جميع أفراد ومنتسبي حكومة إقليم كردستان بالمثل وإجبارهم على دفع رسوم مالية وإجراء التدقيق الأمني اللازم عند دخولهم محافظات وسط وجنوب العراق، علما أنه سيكون للشعب موقف رسمي إن لم تكونوا قادرين على حماية الدستور وتطبيق مواده بعدالة".
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