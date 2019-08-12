وفد 'فيفا' يصل البصرة

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2019-08-12 | 10:11
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بعدما انهى زيارته الى اربيل وكربلاء بنجاح، وصل وفد اللجنة الأمنية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الى محافظة البصرة ضمن زيارته لتفقد الملاعب العراقية تمهيداً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.
الوفد وصل البصرة، برئاسة الاردني طلال سويلمين وعضوية مراقب آخر بعد انتهت مهمة الألماني هيلموت جوزيف سبان، عقب نهاية جولة اربيل، حيث من المؤمل اختتام الجولة مساء اليوم.
وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، أمس السبت، ان الوفد الدولي ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا.
الوفد سيكون برئاسة الاردني طلال سويلمين وعضوية مراقب آخر بعد انتهت مهمة الألماني التي حددت سلفا بزيارة اربيل فقط، مؤكدا أن موعد السفر إلى البصرة سيكون صباح غد الاثنين.
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