وفد 'فيفا' يصل البصرة

وفد "فيفا" انهى خلال اليومين الماضيين، زيارته الى اربيل وكربلاء، حيث حضر امس الاول مباراة الاردن والبحرين في بطولة غرب آسيا، فيما تواجد مساء امس في ملعب كربلاء الدولي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني امام اليمن.الوفد وصل البصرة، برئاسة الاردني طلال سويلمين وعضوية مراقب آخر بعد انتهت مهمة الألماني هيلموت جوزيف سبان، عقب نهاية جولة اربيل، حيث من المؤمل اختتام الجولة مساء اليوم.

وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، أمس السبت، ان الوفد الدولي ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا.

الوفد سيكون برئاسة الاردني طلال سويلمين وعضوية مراقب آخر بعد انتهت مهمة الألماني التي حددت سلفا بزيارة اربيل فقط، مؤكدا أن موعد السفر إلى البصرة سيكون صباح غد الاثنين.

