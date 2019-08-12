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زيدان يثير التكهنات حول مستقبل بيل وخاميس

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2019-08-12 | 09:40

زيدان يثير التكهنات حول مستقبل بيل وخاميس

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علق المدير الفني لنادي ، زين الدين زيدان، على مستقبل الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل مع الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وتحدث المدرب الفرنسي عن الأمر في مؤتمره الصحفي عقب نهاية مباراة روما الودية: "خاميس وبيل لاعبين بالفريق، ومسجلين بقائمة الموسم الجديد".

وتابع: "كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ولكن كمدرب لريال مدريد يجب أن أجهز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات".


وأضاف: "رغم عدم استدعاء خاميس لمباراة اليوم، لكنه مازال لاعبًا مسجلًا بقائمة الفريق، وكل شيء من الممكن أن يحدث حتى نهاية أب".

وكان بيل لديه عرضًا من قبل فريق جيانجسو سونينج الصيني، لكن المفاوضات بينه وبين ريال مدريد لم تكلل بالنجاح في نهاية الأمر، بينما تعقدت مفاوضات خاميس مع نابولي بسبب المقابل المادي المطلوب من الملكي للتفريط في الكولومبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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