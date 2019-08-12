زيدان يثير التكهنات حول مستقبل بيل وخاميس

وتحدث المدرب الفرنسي عن الأمر في مؤتمره الصحفي عقب نهاية مباراة روما الودية: "خاميس وبيل لاعبين بالفريق، ومسجلين بقائمة الموسم الجديد".

وتابع: "كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ولكن كمدرب لريال مدريد يجب أن أجهز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات".



وأضاف: "رغم عدم استدعاء خاميس لمباراة اليوم، لكنه مازال لاعبًا مسجلًا بقائمة الفريق، وكل شيء من الممكن أن يحدث حتى نهاية أب".

وكان بيل لديه عرضًا من قبل فريق جيانجسو سونينج الصيني، لكن المفاوضات بينه وبين ريال مدريد لم تكلل بالنجاح في نهاية الأمر، بينما تعقدت مفاوضات خاميس مع نابولي بسبب المقابل المادي المطلوب من الملكي للتفريط في الكولومبي.

