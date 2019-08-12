إغلاق منتجع بريطاني لساعات بعد الإبلاغ عن مادة خطيرة

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رويترزالإثنين 2019/8/12 12:46 م بتوقيت أبوظبي
منتجع وورثنج على الساحل الجنوبي البريطاني - رويترز
أعلنت الشرطة البريطانية، الإثنين، أن الواجهة البحرية في منتجع وورثنج على الساحل الجنوبي للبلاد أغلقت لعدة ساعات، بعد عدة بلاغات عن إصابات بأعراض مثل التهاب العين والقيء قد تكون بسبب انتشار "مادة خطيرة".
وفرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق الأحد، ودعت لإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة.
وذكرت شرطة ساسكس فيما بعد أنه تم رفع كل الأطوقة وإعادة فتح الشاطئ كالمعتاد.
وأوضحت أنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، مؤكدة أن التحقيق جار في ملابسات الواقعة.
يشار إلى أنه في أغسطس/آب 2017 أصيب ما يصل إلى 50 شخصا على الساحل القريب من إيستبورن -التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنج- بالتهاب في العين والحلق بسبب ضباب كيماوي لم يتم تحديد طبيعته.
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