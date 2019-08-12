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المشتبه به في هجوم النرويج يرفض الإقرار بالذنب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الإثنين 2019/8/12 12:43 م بتوقيت أبوظبي

الشرطة النرويجية - أرشيفية

أعلنت محامية المشتبه به في إطلاق نار على مصلين في مسجد بالنرويج وفي قتل أخته غير الشقيقة في واقعة منفصلة، أن موكلها لا يعترف بأي من الجريمتين ولا يتحدث مع المحققين.

وقالت، الإثنين "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه.. لا يعترف بأي ذنب".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا في وقت لاحق من اليوم، بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما عدة أسابيع.

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كانت الشرطة فتحت تحقيقا فيما إذا كان الرجل انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مسجد النور قرب العاصمة أوسلو.

وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم.

ووقع حادث إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، السبت، إحدى ضواحي العاصمة دون وقوع إصابات.

فيما أفادت الشرطة بأنه ليس هناك ما يشير إلى تورط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

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