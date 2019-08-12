صراعات مليشيا الحوثي وهدنة ليبيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" الإثنين 12 أغسطس/آب تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تتابعون: شقيق الحوثي يتعرض للتصفية بسبب خلافات داخلية في المليشيا، والإمارات وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ترحب بالهدنة في ليبيا، واليميني جياماتي يفوز بانتخابات الرئاسة في جواتيمالا، والجيش السوري يحرز تقدما ميدانيا مهما في ريف إدلب.
أما في الاقتصاد فتطالعون: بلومبرج: جونسون يمهد لانتخابات مبكرة بزيادة الإنفاق على الخدمات، وتصاعد التوتر التجاري.. كوريا تعتزم شطب اليابان من "القائمة البيضاء"، و163 مليار دولار إيرادات "أرامكو" السعودية عن 6 أشهر.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.
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