أستراليا تنفق 3 مليارات دولار لتحسين الرد على التهديدات الأمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت الحكومة الأسترالية أنها خصصت 500 مليون دولار أسترالي (340 مليون دولار) لتحسين قدرات قواتها الخاصة، في أول مرحلة من خطة تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار وتستمر 20 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون، في تصريحات صحفية من قاعدة هولوورثي التابعة للجيش في سيدني، أن الهدف من هذا الإنفاق هو تحسين الرد على التهديدات الأمنية في الداخل والخارج.

وأضاف موريسون أن "من مصلحة أستراليا أن تكون منطقة المحيط الهندي-الهادي مستقلة وذات سيادة، حيث يمكن لكل دول هذا الجزء من العالم التحرك بحرية وفقا لسيادة القانون، ويمكن لهذه الدول متابعة مصلحتها".

ويأتي هذا الإنفاق بعد وقوع بعض الحوادث الأمنية البارزة في سيدني وملبورن في السنوات الأخيرة، ومع سعي أستراليا للقيام بدور أبرز في المحيط الهادي الذي تسعى الصين لزيادة نفوذها فيه.

وقالت أستراليا الشهر الماضي إنها ستنشئ وحدة عسكرية جديدة لتدريب ومساعدة حلفائها في المحيط الهادي، وقالت الحكومة إن إنفاق أستراليا على الدفاع سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2021.