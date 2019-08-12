الرئيس الأفغاني يكشف رفضه عرضا بالبقاء في السلطة

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه رفض اقتراح بعض الساسة البارزين الأفغان بالاستمرار في السلطة لمدة خمس سنوات أو أكثر بدون إجراء انتخابات، وذلك لحين تحديد مصير عملية السلام الأفغانية الجارية.

ونقلت تقارير إعلامية عن "غني" قوله خلال كلمة له بمناسبة عيد الأضحى "إن الساسة كانوا قد طلبوا منه البقاء في السلطة خلال اجتماع عقد في كابول يونيو الماضي وحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه قال لهم إنه لا يريد البقاء في السلطة لمدة دقيقة من انتهاء فترة ولايته".

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وكان غني أكد في تصريحات سابقة أن الشعب الأفغاني سيقرر بأصواته شرعية الحكومة المستقبلية، مشيرا إلى أن أفغانستان بحاجة إلى حكومة نشطة ومسؤولة، وهذا الشيء لا يمكن حدوثه بدون إجراء الانتخابات.

وهددت حركة طالبان، في وقت سابق، بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة، وشن هجمات على الفعاليات الانتخابية، وذلك على الرغم مما يتردد من أن مباحثات السلام التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما أحرزت تقدما.

ووصفت الحركة الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر المقبل "بالحيلة التي تهدف لخداع المواطنين" وطالبت مسلحيها باستخدام كل قدراتهم لمنع إجراء الانتخابات.

يشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان يلتقون منذ العام الماضي من أجل العمل على التوصل لحل سياسي للصراع. وبعد جولات عدة من المباحثات أعرب الجانبان عن أملهما في الاقتراب من التوصل لاتفاق.