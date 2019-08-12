روسيا تقترب من اعتماد أحدث مقاتلة من طراز سوخوي 57

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت روسيا من اعتماد أحدث طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من فئة "سو-57 " التي تضم مزايا إضافية ومتطورة تتعلق بالرصد والتوجيه.

وقال قائد القوات الجوية الروسية سيرجى درونوف "إنه سيتم الانتهاء من الاختبارات الرسمية لأحدث مقاتلة روسية من الجيل الخامس "سو-57 " خلال العام الجاري".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن درونوف قوله "إنه وفقا لنتائج الاجتماعات في سوتشي، وضع القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة إعادة تسليح ثلاثة أفواج طيران بطائرات "سو-57" الجديدة حتى عام 2028".

"سوخوي-57" طائرة مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية.

الجيل الخامس من الطائرة مزود بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010، وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة بناء الطائرات المتحدة يورى سليوسار أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة يجب تسليمها إلى القوات الجوية - الفضائية الروسية في 2019.