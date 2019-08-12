مراد: لحل موضوع النقل البري مع سوريا بالتواصل والتنسيق معها

رأى وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الوضع الإقتصادي السيء و​العجز​ التجاري الكبير يحتاج منا الوعي والتحرك لحل موضوع ​النقل البري​ مع ​سوريا​ بالتواصل والتنسيق معها لتصريف إنتاجنا الزراعي وإنعاش اقتصادنا ومساعدة ​المزارعين​ نحن بحاجة لحل هذا الموضوع وليس سوريا المفتوحة حدودها مع ​الأردن​ و​العراق​ لنبادر لمصلحتنا".

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