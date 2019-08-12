ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعد الانفراج الّذي نشهده نتيجة لقاء المصارحة والمصالحة، لا بدّ من أن تتابع ​الحكومة​ ما هو مطلوب منها دون تلكؤ أو مماطلة، والقيام بخطوات إنقاذيّة للحفاظ على الاستقرار السياسي الأساس لكلّ استقرار وتطوّر إيجابي اقتصادي واجتماعي، في ظلّ الظروف الظاغطة الّتي يتعرّض لها ​لبنان​ والمنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: للقيام خطوات إنقاذية حفاظا على الاستقرار السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.