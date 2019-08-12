افتتاح معرض الطوابع والعملات واليانصيب في زغرتا وطوني فرنجيه يجول فيه

لفت ممثل رئيس "تيار المرده" ​روني عريجي​ خلال افتتاح معرض الطوابع والعملات واليانصيب ال​لبنان​ي في كلمته "الى انه "يسرني كمواطن زغرتاوي ووزير ثقافة سابق أن أشاهد هذه ​الحركة الثقافية​ - السياحية - البيئية شتاء في زغرتا وبشكل أكبر في الصيف في إهدن"، معتبرا انه "دليل عافية ورقي، ونسمة جميلة في هذه المرحلة الصعبة، ورسالة أمل وانفتاح يبعث بها مجتمعنا الزغرتاوي خلافا لرسائل ​العنف​ والجفاء والتقوقع والتعالي التي نسمعها من البعض هذه الأيام".

وأضاف: "إن أوراق العملة، إلى جانب قيمتها المادية في الماضي واليوم، كتاب تاريخ بحد ذاته، ترسم مسارات المحطات السياسية والإجتماعية للشعوب التي تداولتها. وإنني أشجع الجميع على زيارة متحف ​المصرف المركزي​ في ​بيروت​ للنقود المعدنية والورقية الذي يتضمن مجموعة غنية تعيدنا إلى تلك الأحقاب من المرحلة الفينيقية، إلى الفترة الرومانية، إلى تتالي الأزمنة ومصكوكات الغزاة الذين مروا على أرض لبنان وصولا إلى الفترات العثمانية فالانتداب حتى اليوم".

وشدد على ان "الطوابع كما العملة، توثق مراحل تاريخية من حياة الشعوب والبلدان بأفراحها ومآسيها، بانتصاراتها وهزائمها، وتخلد ذكرى شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وأحداثا ومناسبات متنوعة عاصرناها. وشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض وبخاصة طوني المقسيسي من عليائه وعائلته، والسيد بولس طيون والصديق سليم فرنجية و​بلدية زغرتا​ والبيت الزغرتاوي، مع التمني بنجاحه".

هذا وكان جال النائب طوني فرنجيه في معرض الطوابع والعملات واليانصيب اللبناني الذي أقيم في مبنى الكبرى الأثري في اهدن.