البعريني: الاعياد لا تكتمل إلا بإنهاء الغطرسة الصهيونية

استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني المشاهد التي وردت من المسجد الاقصى في اول ايام عيد الاضحى، معتبراً ان الاعياد لا تكتمل إلا بإنهاء الغطرسة الصهيونية وإنهاء الممارسات التي ترتكب بحق المسلمين والإنسانية جمعاء.
وشدد البعريني على أن المسجد الأقصى وفلسطين مسؤولية عربية لا يجوز التخلي عنها أبداً.
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