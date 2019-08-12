البعريني: الاعياد لا تكتمل إلا بإنهاء الغطرسة الصهيونية

استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ المشاهد التي وردت من ​المسجد الاقصى​ في اول ايام ​عيد الاضحى​، معتبراً ان الاعياد لا تكتمل إلا بإنهاء الغطرسة الصهيونية وإنهاء الممارسات التي ترتكب بحق المسلمين والإنسانية جمعاء.

وشدد البعريني على أن ​المسجد الأقصى​ و​فلسطين​ مسؤولية عربية لا يجوز التخلي عنها أبداً.