شعبة المعلومات أوقفت ببرج حمود والنبعة مروجي مخدرات ينشطان بالمتن وضبطت كميات منها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تجريها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات تجارة وترويج ​المخدرات​ على جميع الأراضي اللبنانية، كَلّفت هذه الشعبة قطعاتها المختصّة لتكثيف الدوريات في المناطق الّتي تنشط فيها هذه العمليّات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الإستعلاميّة، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويتَي ​مروجي مخدرات​ ينشطان في ​منطقة المتن​، وهما: "أ. ش." وهو سوري من مواليد عام 1964، و"ر. ع." وهو لبناني من مواليد عام 1974، وهو من أصحاب السوابق الجرميّة في مجال ترويج وتعاطي المخدرات والتزوير".

وبيّنت المديرية أنّ "بتاريخ 7 آب 2019، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ ​مداهمة​ خاطفة ومتزامنة، أسفرت عن توقيف الأوّل في ​برج حمود​ والثاني في ​النبعة​"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشهما، عُثر بحوزة الأوّل على 12 غرامًا من مادة ​حشيشة الكيف​، وبحوزة الثاني على حوالي 82 غرامًا من المادة ذاتها، بالاضافة إلى بيان قيد إفرادي مزوّر".

وذكرت أنّ "بتفتيش منزليهما، ضُبط في مكان اقامة الأوّل ما يلي: حقيبة سوداء كانت توضع بداخلها المخدرات، دفتر للفّ ​السجائر​، كيس "نايلون" بداخله 10 حقن، 4 هواتف خلوية، 6 قطع من حشيشة الكيف مغلّفة بـ"نايلون" لون أسود، زنتها حوالي 63 غ، كيس "نايلون" لون أسود بداخله كميّة من حشيشة الكيف، تزن حوالي 265 غ قائم، علبة دواء بداخلها حبوب مجهولة النوع وعلبة بداخلها فلاتر للفّ السجائر".

وبيّنت أنّه "ضُبط في منزل الثاني ما يلي: كيس بداخله حشيشة الكيف، زنته 116 غ، و150 مظروفًا فارغًا لتوضيب المخدرات"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات لحسابهما الخاص لعدد كبير من الزبائن. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​".