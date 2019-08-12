لمناسبة ​عيد الاضحى​ المبارك، ابرق ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الى رؤساء وقادة ​الدول العربية​ والاسلامية مهنئاً ومتمنيا ان يعيد الله العيد على دولهم وشعوبهم بالخير والسلام والتقدم. كما اجرى الرئيس عون اتصالات بعدد من الرسميين والسياسيين والقيادات الروحية الاسلامية اللبنانية مهنئا بالعيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون هنّأ رؤساء وقادة الدول الاسلامية و وسياسيين وروحيين بالأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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