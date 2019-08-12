فقدان شاب من بطرماز الضنية غرقا في غينيا وذووه يطالبون بمعرفة مصيره

ناشدت عائلة الشاب حسين فشيخ، من بلدة بطرماز ـ ​الضنية​، جميع المسؤولين المساعدة في معرفة مصير إبنهم الذي فقد أثناء غرقه في نهر بمنطقة كونكاري بدولة ​غينيا​ في ​إفريقيا​، بعد محاولته إنقاذ شخصين من الغرق كان التيار جرفهم، ولم يعرف مصيره ومصيرهم حتى الآن.

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