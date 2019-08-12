جنبلاط تلقى اتصالا من الرئيس عون تم خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة

أعلنت مفوضيّة الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، أنّ "رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​، تلقّى اتصالًا من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، تمّ خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة".

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