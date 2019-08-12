أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، أنّ "العمليّة الأمنيّة الّتي أطلقتها قيادة درك هكاري في ريف قضاء ​يوكسك أوفا​ بالولاية، لا تزال متواصلة". وأكّدت في بيان، "القضاء على 4 "إرهابيين" خلال العمليّة، وضبط بنادق آليّة وذخائر وقنابل يدوية، إضافة إلى معدّات أُخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية: القضاء على 4 "إرهابيين" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.