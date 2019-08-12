"أ.ف.ب": الصين ترى "مؤشرات إرهاب" في تظاهرات هونغ كونغ

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "​الصين​ ترى مؤشرات إرهاب، في تظاهرات ​هونغ كونغ​".

وكان قد شارك الآلاف في ​هونغ كونغ​ في ​احتجاجات​ أمس الأحد، للأسبوع العاشر على التوالي، في تحدّ لحظر فرضته الشرطة على خروج المسيرات في المنطقة الّتي تسيطر عليها ​الصين​.

وكانت قد أعلنت الشرطة "أنّها اعتقلت 16 شخصًا خلال احتجاجات يوم السبت، باتهامات شملت التجمّع غير القانوني وحيازة أسلحة". وألقت السلطات القبض على أكثر من 600 شخص منذ بدء الاحتجاجات في حزيران الماضي.