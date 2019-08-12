خارجية تركيا: قلقون من الاشتباكات الأخيرة بعدن وندعم جهود توفير الأمن والاستقرار

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ "أنّنا نشعر بقلق بالغ من الاشتباكات المسلّحة الّتي شهدتها مدينة عدن اليمينة في الأيام الأخيرة، والّتي أدّت إلى مقتل أو جرح العديد من إخواننا ​اليمن​يين"، مشدّدةً على أنّ "من المؤسف للغاية استمرار المصادمات المسلّحة خلال ​عيد الأضحى​ المبارك، الّذي من المفترض أن تسود فيه مشاعر السلام والصداقة والتضامن".

ودعت في بيان، جميع الجهات في اليمن إلى "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات الّتي من شأنها تعميق الأزمة السياسيّة والإنسانيّة في البلاد والبحث عن حلول للمشاكل من خلال الحوار"، مؤكّدةً "دعم ​تركيا​ لجهود توفير الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرارها في دعم جميع الجهود الدولية التي أجريت من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة البلاد".

وكان قد أفاد مكتب الأمم المتحدة في اليمن، في وقت سابق، بأنّ "40 مدنيًّا قُتلوا وأُصيب 260 آخرون بجروح جراء الاشتباكات في عدن التي اندلعت في الثامن من الشهر الحالي".