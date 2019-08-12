وزير الدفاع التركي: مركز العمليات مع اميركا سيؤسس بالمنطقة الامنة بسوريا

اشار ​وزير الدفاع التركي​ خلوصي اكارفي تصريح الى أنه " خلال فترة قصيرة سيؤسَّس مركز العمليات المشتركة مع ​الولايات المتحدة​ حول اتفاق المنطقة الآمنة شمالي ​سوريا​". وكان خلوصي اكار قد أعلن سابقاً استكمال بلاده جميع خططها حول المنطقة الآمنة بسوريا

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