تراجع صافي إيرادات "أرامكو" السعودية بالنصف الأول من 2019 إلى 46,9 مليار دولار

أعلنت شركة "​أرامكو​" النفطية ​السعودية​ العملاقة، لأوّل مرّة في تاريخها عن إيراداتها النصفية، مبيّنةً أنّ "صافي إيرادات الشركة بلغ 46,9 مليار دولار للنصف الأول من عام 2019، مقابل 53,0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي"، في إعلان نادر عن نتائجها المالية.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "إجمالي الإيرادات بما في ذلك الدخل الآخر المتعلّق بالمبيعات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مسجّلًا انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام، بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج".

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة "أرامكو" أمين ناصر، إشارته إلى أنّ "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019، واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقديّة حرّة قويّة".