وزير خارجية قطر استعرض مع نظيره الإيراني بالدوحة العلاقات الثنائية والملفات المشتركة

ذكرت ​وزارة الخارجية القطرية​، أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التقى وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، الّذي يزور البلاد حاليًّا".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وكان ظريف قد وصل مساء أمس الأحد الى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين هناك.

مع التذكير أنّه قد أجرى زيارة إلى الدوحة قبل نحو شهرين، من أجل المشاركة في منتدى الحوار الآسيوي.